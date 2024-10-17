Москва, 17 октября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Село Максимильяновка в Донецкой Народной Республике (ДНР), взятое под контроль российскими войсками в ходе спецоперации, теперь будет ключом к освобождению всей территории ДНР от украинских войск. Об этом 17 октября заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Александр Полегенько/ТАСС

«Это позволяет нам выходить на направление, которое должно завершить нашу задачу по освобождению ДНР, Краматорск и Славянск», — процитировало его издание Lenta.ru.

Матвийчук указал на то, что Максимильяновка является продолжением ранее освобождённого Угледара. Украинские войска отступают и не могут создать серьёзных оборонительных линий. Российские подразделения продолжают продвигаются к границам ДНР, что свидетельствует об их огромном опыте прорыва позиций ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, бойцы 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии освободили Максимильяновку 17 октября. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил соединение с военной победой, отметив, что страна всегда будет помнить заслуги воинов, погибших за Отечество.

16 октября бойцы российской войсковой группировки «Центр» освободили село Красный Яр в ДНР. Украинская сторона потеряла на этом направлении до 465 военных.

Глава ДНР Денис Пушилин 15 октября заявил, что бойцы ВС РФ освободили от украинских сил более двух третей территории Дзержинска (украинское название — Торецк). Российские солдаты проявляют героические усилия и выбивают врага из многоэтажных зданий, продвигаются на территории города, подчеркнул он.