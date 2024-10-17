Москва, 17 октября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Российские войска ударили по энергообъектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом 17 октября сообщили в Минобороны РФ.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Также авиацией ВКС России, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники украинской армии в 141 районе.

Российские средства противовоздушной обороны сбили пять американских реактивных снарядов HIMARS и 43 беспилотника самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября подразделения Южной группировки войск освободили Максимильяновку в Донецкой Народной Республике. Российские военные также отразили контратаку штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). В зоне ответственности группировки потери украинской армии составили до 965 военнослужащих. Были уничтожены американская 155-мм гаубица М777 А и две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре склада с боеприпасами.

12 октября ВС России ударили по объектам энергоинфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах. Средства ПВО за сутки сбили 11 снарядов HIMARS и 125 беспилотников ВСУ.