Киев, 18 октября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал страны НАТО к подготовке бригад для участия в конфликте с Россией и увеличения резервов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Kay Nietfeld/DPA/TASS

«Наш посыл всем странам: готовьте бригады. Они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали. Они могут заменить их на поле боя», — заявил он на совместном брифинге с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

Зеленский добавил, что приложит все усилия, чтобы Украина смогла стать частью НАТО. По его словам, Киев заслуживает звания 33-го члена альянса.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября Зеленский заявил, что только обладание ядерным оружием может стать для Украины альтернативой вступлению в НАТО.

16 октября Зеленский представил Верховной раде свой «план победы». Первым пунктом в нём он назвал приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместную с Евросоюзом и США добычу украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинских боевиков для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.

Профессор, военный политолог Василий Белозёров 16 октября заявил ИА Регнум, что «план победы» главы киевского режима неосуществим хотя бы из-за того, что ни один из украинских планов контрнаступлений не удалось воплотить в реальность. Эксперт подчеркнул, что Украина является для Запада только разменной картой.