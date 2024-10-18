Москва, 18 октября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. В России 70% молодёжи использует видеоконтент для обучения и расширения кругозора, следует из данных соцопроса, итоги которого 18 октября обнародовали «VK Видео» и Всероссийский студенческий проект «Твой Ход».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Опрос показал, что молодёжь смотрит видео в равной степени и для развлечения — 78%, и для саморазвития: для расширения кругозора — 70% и для обучения — 71%.

Выяснилось, что 43% молодых людей уделяют просмотру видеороликов более часа в день. При этом почти каждый десятый (9%) смотрит видео практически во всё своё свободное время. В фоновом режиме это предпочитают делать 34% опрошенных.

В топ-3 популярных тем вошли ролики юмористического характера — 49%, художественные фильмы и сериалы — 48% и образование — 47%.

Среди образовательных видео самыми популярными среди молодёжи оказались творчество, искусство и креатив — 45%, психология и отношения — 41%, хобби — 37%, технологии и гаджеты — 30% и изучение языков — 29%.

Юноши чаще смотрят ролики про науку и эксперименты — 36%, экономику и бизнес — 28%, историю и политику — 28%. Девушки предпочитают контент про творчество, искусство и креатив — 53%, хобби — 39%, природу и животных — 23%.

Самыми популярными форматами видеоконтента для обучения названы видеоподкасты — 38%, интервью — 37%, шоу — 37%, видеолекции — 32% и вебинары — 30%. У юношей больше популярны видеоинструкции — 34% и трансляции для обучения и развития — 36%, у девушек — видеоподкасты — 41%, шоу — 41% и интервью — 39%.

Опрос показал, что видеоконтент более доступен для понимания. Такое мнение высказали 57%. Его увлекательность отметили 56%, а возможность экономить время — 45%. В качестве ведущих просветительских и образовательных видео молодые люди хотели бы видеть экспертов в конкретной области — 63%, известных личностей — 51%, учёных — 38%.

«77% опрошенных молодых людей отметили, что хотели бы использовать российские видеоплатформы для образовательных целей», — отметили авторы исследования.

В социологическом опросе приняли участие более 2,2 тыс. старшеклассников, студентов и выпускников высших учебных заведений.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты соцопроса, согласно которым платформой «VK Видео» несколько раз в день или почти каждый день пользуются 59% опрошенных.

Видеохостингом YouTube ежедневно пользуются 78% опрошенных, «Дзен Видео» — 54%, Rutube — 43%, видео в «Одноклассниках» — 41%. Социологи обратили внимание на рост конкурентоспособности российского продукта. Людей прежде всего интересуют фильмы и сериалы, новости и развлекательный контент.