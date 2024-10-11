Москва, 11 октября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Российский сервис в конкурентной борьбе за зрителя сегодня становятся всё ближе к YouTube, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Sergey Elagin/Global Look Press

«59% опрошенных пользуются платформой VK Видео несколько раз в день или почти каждый день, у YouTube этот показатель — 78%. В топ-5 также вошли Дзен Видео (54%), Rutube (43%) и Видео в Одноклассниках (41%)», — отмечено в публикации.

Как указали аналитики, результаты исследования указывают на рост конкурентоспособности российского продукта. Также отмечается, что наибольший интерес пользователей сервисов вызывают фильмы и сериалы, новости и развлекательный контент.

Как сообщало ИА Регнумм, приложение «VK Видео» возглавило списки самых скачиваемых приложений в России на фоне проблем с работой YouTube. Помимо этого, в тройке наиболее скачиваемых приложений в России в AppStore оказались Rutube и TikTok.

По данным пресс-службы VK, с сентября прошлого года приложение «VK Видео» установили 20 млн раз. При этом за первую неделю августа этого года прирост аудитории увеличился в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля.

Кроме того, пользователи YouTube перенесли на Rutube около 2 млн видео менее чем за две недели, сообщила пресс-служба российской платформы. К концу августа просмотры, посвящённые видеоиграм, выросли по сравнению с июлем в 8,5 раза, прослушивания аудиоконтента увеличились за месяц в 15 раз.