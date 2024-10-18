Мелитополь, 18 октября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. В Запорожской области расследуется уголовное дело о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны. Об этом 18 октября сообщило региональное управление СК РФ.

СК России

«Следователи-криминалисты <…> продолжают проведение отдельных следственных действий на месте бывшей «Преславской дифколонии», — указано в Telegram-канале ведомства.

При изучении архивов установлено, что в октябре 1941 года в селе Преслав на территории дифколонии немецкими солдатами были замучены и расстреляны её работники и пациенты в возрасте от 15 до 29 лет, а также жители близлежащих деревень. Всего в архивных документах упоминаются порядка 116 человек.

В результате поисковых мероприятий удалось обнаружить останки 26 человек, свидетельствующие о проведении карательной операции. При осмотре у восьми погибших мирных жителей обнаружены пулевые ранения в голову.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Тульский областной суд признал геноцидом советского народа действия фашистов против мирного населения региона в годы Великой Отечественной войны. По итогам судебного процесса выяснилось, что от рук гитлеровцев пострадали по меньшей мере 15 тыс. человек.

В годы Великой Отечественной войны на территории Тульской области шли жестокие бои с немецко-фашистскими захватчиками. Здесь проходила одна из оборонительных линий, когда в 1941 году враг подступал к Москве.

В июле суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков в Липецкой области. Как выяснили правоохранители, не менее четырёх тысяч человек в Липецкой области стали жертвами немецко-фашистских захватчиков.