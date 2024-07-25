Москва, 25 июля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков в Липецкой области во время Великой Отечественной войны, сообщила 25 июля пресс-служба Липецкий областной суда.

РИА Новости / Антон Денисов

«Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершённые в период Великой Отечественной войны <…> на территории Липецкой области (до 6 января 1954 года — Курской, Орловской, Воронежской областей) нацистами в отношении преднамеренно уничтоженных более 3 тысяч мирных советских граждан», — решил суд.

Как выяснили правоохранители, не менее четырёх тысяч человек в Липецкой области стали жертвами немецко-фашистских захватчиков.

Заявление по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова в суд направил прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня прокуратура Карелии направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Заявление направили в Верховный суд Карелии в преддверии 80-летия со Дня освобождения Петрозаводска 28 июня 1944 года от фашистских оккупантов. За время оккупации нацисты создали в Карелии свыше ста концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных.