Тула, 11 сентября, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Тульский областной суд признал геноцидом советского народа действия фашистов против мирного населения региона в годы Великой Отечественной войны.

Зверства фашистов во время Великой Отечественной войны

«Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны с октября 1941 года по июль 1943 года на территории Тульской области, военными преступлениями и преступлениями против человечности, человечества», — заявил судья.

Прокурор Тульской области Александр Грицаенко направил в суд заявление по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова. Такое решение было принято для защиты национальных интересов страны, законных прав родственников погибших во время оккупации, а также восстановления исторической справедливости. Рассмотрение данного заявления началось 8 августа 2024 года.

По итогам судебного процесса выяснилось, что от рук гитлеровцев пострадали по меньшей мере 15 тыс. человек. Также суд установил, что действия против советского народа являлись частью немецкого плана, согласно которому немецко-фашистские захватчики собирались истребить и изгнать мирных жителей региона для дальнейшей колонизации территории немцами.

В годы Великой Отечественной войны на территории Тульской области шли жестокие бои с немецко-фашистскими захватчиками. Здесь проходила одна из оборонительных линий, когда в 1942 году враг подступал к Москве. За мужество и стойкость защитников города Тула в 1976 году была удостоена почётного звания «город-герой».