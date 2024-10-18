Вашингтон, 18 октября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне военного конфликта становится всё мрачнее, из-за чего в США усиливается давление в пользу его урегулирования с помощью переговоров. Такое мнение 18 октября высказал обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брендс.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, украинские формирования на фоне дефицита боеприпасов и нехватки живой силы проигрывают на передовой.

«По мере того как перспективы Украины становятся всё мрачнее, в Вашингтоне растёт давление в пользу урегулирования путем переговоров», — говорится в публикации.

При этом, по мнению обозревателя, пока ни один из планов кандидатов в президенты США не отвечает на вопрос о том, как «превратить ухудшающуюся ситуацию на поле боя в достойный мир» для киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября экс-главком ВСУ и украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Киев оказался в состоянии затяжного вооружённого конфликта с Москвой, из которого практически невозможно выйти. Он также посетовал на то, что Запад ещё в 2023 году не передал украинским боевикам достаточного количества оружия и это не позволило последним достичь «значительных успехов» в ходе своего контрнаступления.

Ранее в этот же день глава турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек высказал мнение, что западные страны во главе с США после провала ВСУ на фронте предадут Украину, как это ранее произошло с Афганистаном. По его словам, украинский конфликт закончится успехами армии России.

Отставной полковник СБУ Олег Стариков 15 октября признал, что ВС России фактически разорвали линию фронта на части для украинских формирований. По словам эксперта, в приграничных районах Курской области для ВСУ также складывается тяжёлая ситуация, из-за которой они вынуждены будут оттуда отступить.