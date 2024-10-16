Киев, 16 октября, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России фактически разорвали линию фронта на части для украинских формирований. Об этом вечером 15 октября заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.

Александр Река/ТАСС

«Это уже всё. Это уже, считай, разрезали фронт», — сказал он в эфире YouTube-канала в интервью журналисту Александру Шелесту (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Как отметил эксперт, в приграничье Курской области для украинских боевиков также наблюдается тяжёлая ситуация и им придётся оттуда отступить. Такие же проблемы для Вооружённых сил Украины (ВСУ) сложились и в районе Купянска, где они в скором времени окажутся в окружении, уточнил Стариков.

«Они [российские военные] манёврами действуют», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября Генштаб ВСУ пожаловался на сложную ситуацию на всей линии боевого соприкосновения. Уточнялось, что на тот момент наибольшее количество боестолкновений происходило на кураховском направлении на временно подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики.

Позднее в этот же день украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что напавшим на курское приграничье украинским боевикам приказали готовиться к отступлению на контролируемую киевским режимом территорию. При этом он не привёл каких-либо подробностей и не назвал свои источники.