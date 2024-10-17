Анкара, 17 октября, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Страны Запада во главе с США скоро предадут Украину, войска которой потерпят полный провал на фронте, как это ранее произошло с Афганистаном. Такое мнение 17 октября высказал глава турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек.

Kay Nietfeld/Global Look Press

По его словам, конфликт на Украине будет завершён успехами Вооружённых сил России и у украинских боевиков нет никаких шансов победить.

«Другой момент — западные страны. Силы в США и на Западе, увидев фиаско украинской армии, сразу же предадут Украину. Мы видели это в Афганистане. То же самое будет на Украине», — привело его слова «РИА Новости».

Перинчек добавил, что в этой ситуации западные страны откажутся от главы киевского режима Владимира Зеленского и будут думать лишь о собственной выгоде.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) пожаловался на сложную ситуацию на всей линии фронта. Уточнялось, что самые интенсивные бои на тот момент происходили на кураховском направлении на временно подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики.

Позднее в этот же день отставной полковник СБУ Олег Стариков признал, что армия России фактически разорвала линию фронта на части для ВСУ. По словам эксперта, в приграничных районах Курской области для украинских формирований также складывается тяжёлая ситуация и они вынуждены будут оттуда отступать.