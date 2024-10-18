Лондон, 18 октября, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Военном-морские силы Великобритании испытали противокорабельную ракету Sea Venom («Морской яд»), которая уже поставлена на вооружение британского королевского флота.

Rob Arnold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По данным пресс-служба британских ВМС, испытание было проведено в Аберпорте (западный Уэльс) и в ходе них управляемые ракеты успешно поразили цель.

«Каждый аспект хорошо проработан — от простоты использования экипажем до характеристик в полёте и точности», — заявил после испытаний лейтенант-коммандер 744-й эскадрильи Роберт Кенчингтон.

По словам командующего ВВС британского флота коммодора Стюарта Финна, Sea Venom увеличит высокую боевую мощь британской авианосной ударной группы.

По информации «РИА Новости», новые дозвуковые ракеты предназначены для поражения патрульных катеров и корветов, их вес составляет 110 кг, а дальность — до 20 км. Первоначально Sea Venom должны были поступить на вооружение флотской авиации Великобритании и Франции, однако французская сторона приостановила финансирование проекта.

Ракета должна была быть создана к 2020 году, однако только в 2021 году отправили в британскую авианосную ударную группу (АУГ) с ограниченным допуском, однако новинку там применять не стали.

При этом в завершении проекта в 2025 году призвана помочь программа CSG25 (Carrier Strike Group 25), а официально Sea Venom должны поступить в войска новинка в 2026 году.

CSG25 является одной из наиболее амбициозных программ британских ВМС за последние годы. В ходе неё запланировано развертывание АУГ, которая проведёт серию учений — как в 2021 году, когда АУГ находилась в открытом море 28 недель и проследовала из Атлантики через Индийский океан в Тихий и обратно. До этого британские власти в течение 40 лет не предпринимали ничего подобного.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября военные группировки «Днепр» армии России применили на передовой в Запорожской области противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот», установленный на роботизированную платформу. Комплекс разработал и создал один из военнослужащих группировки, являющийся инженером по образованию.

Президент РФ Владимир Путин 19 сентября заявил, что эффективность многоцелевого использования беспилотных систем в зоне боевых действий подтвердилась в ходе спецоперации. Он добавил, что после этого важность темы беспилотных систем стала понятна всему мировому сообществу.