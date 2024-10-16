Мелитополь, 16 октября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Военные российской группировки «Днепр» применили на передовой в Запорожской области противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот», установленный на роботизированную платформу. Об этом 16 октября сообщило Министерство обороны России.

Максим Платонов/РИА Новости

Отмечается, что бойцы противотанкового подразделения приблизились к позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) севернее Работина в Запорожской области, чтобы обнаружить и обезвредить их артиллерию и позиции.

«После того как по позициям националистов отработали дроны, к боевой работе подключился мобильный ПТРК. Ракеты комплекса пробивают хорошо укреплённые блиндажи. В окопах враг установил защиту от управляемых снарядов, но она им не помогла», — проинформировали в ведомстве.

По информации Минобороны, российские военные на ореховском направлении уже давно выполняют задачи с использованием роботизированного ПТРК, который разработал и создал один из военнослужащих группировки войск «Днепр», являющийся инженером по образованию.

Оснащённая ПТРК роботизированная машина перед этим прошла разнообразные боевые испытания, зарекомендовав себя в ходе них с лучшей стороны. Она оснащена гусеницам, что позволяет машине преодолевать даже сложные препятствия, и управляется дистанционно, уничтожая блиндажи, огневые точки и военную технику противника.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября российский беспилотник «Иноходец» нанёс ракетный удар по украинскому танку в приграничном районе Курской области. В результате этого цель была уничтожена, что подтвердили данные объективного контроля.

Президент России Владимир Путин 19 сентября заявил, что эффективность многоцелевого использования беспилотных систем в зоне боевых действий подтвердилась в ходе спецоперации. Глава государства уточнил, что на этом фоне важность темы беспилотных систем стала понятна всему мировому сообществу.