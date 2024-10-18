Москва, 18 октября, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Корпорация ВЭБ.РФ выставила на аукцион самолёт Superjet-100 с серийным номером 95 117, который ранее входил в парк ирландской авиакомпании Cityjet. Это 18 октября следует из документации по торгам, которая размещена на одной из торговых площадок.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Согласно документам, с которыми ознакомилось РБК, воздушное судно с 2018 года не выполняло полётов и у него нет сертификата о лётной годности, при этом самолёт полностью укомплектован.

Отмечается, что начальная стоимость самолёта составит 2,018 млрд рублей, шаг аукциона составит 2% от стоимости воздушного судна (40,36 млн рублей). Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 202 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября в Москве выставили на аукцион квартиру на Старом Арбате за 100 млн рублей. Она находится в доме Альфонса Шанявского, генерала русской армии и известного благотворителя, в котором в своё время останавливались писатель Иван Бунин и поэт Константин Бальмонт.

В Санкт-Петербурге в конце сентября выставили на продажу квартиру, в которой несколько лет жил писатель Фёдор Достоевский. Цена на четырёхкомнатную квартиру площадью 104 кв. м и требующую ремонта составила 25,5 млн рублей.