Санкт-Петербург, 30 сентября, 2024, 17:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру, в которой несколько лет жил писатель Фёдор Достоевский. Соответствующее объявление было опубликовано на портале «Авито».

Авито

Она расположена на втором этаже в доме 10/11 в Графском переулке. Стоимость четырёхкомнатной квартиры, площадью 104 кв. м, составила 25,5 млн рублей.

Сообщается, что квартира требует ремонта. Окна выходят на улицу — на Графский переулок и на Владимирский проспект.

В объявлении прилагается несколько фотографий квартиры, а также вид дома с улицы с различных ракурсов. На одной из фотографий — табличка, расположенная на стене дома. На ней написано, что в нём Достоевский жил с 1842 по 1845 год. Здесь писатель создал свой первый роман «Бедные люди».

Достоевский написал роман «Бедные люди» в 1844–1845 годах. Впервые произведение вышло в свет 21 января 1846 года в альманахе «Петербургский сборник».

Как сообщало ИА Регнум, в Москве в сентябре 2020 года выставили на продажу на аукционе квартиру хозяйки одного из самых известных в XX веке литературно-художественных салонов Лили Брик, музы поэта Владимира Маяковского. Начальная цена составила 29,6 млн рублей. Дом был построен в 1929 году. Брик жила в нём с 1931 по 1958 год. Кроме того, в нём жили писатель Аркадий Гайдар и поэт Илья Сельвинский.