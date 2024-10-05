Москва, 5 октября, 2024, 21:15 — ИА Регнум. В Москве выставлена на продажу квартира на Старом Арбате за 100 млн рублей. Объявление размещено на инвестиционном портале города.

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Квартира располагается по адресу: улица Арбат, 4, стр. 1. Она находится в доме Альфонса Шанявского, генерала русской армии и известного благотворителя. Шанявский устроил в доме, который построен на основе палат XVIII века, меблированные комнаты и сдавал их по низкой цене представителям интеллигенции. В них, например, останавливались писатель Иван Бунин и поэт Константин Бальмонт.

Стартовая цена лота составляет 97 млн рублей. Для участия в торгах необходимо внести залог в размере 4,8 млн. Площадь квартиры — около 212 кв. м. Торги, отмечено в объявлении, состоятся в ноябре.

Как передавало 30 сентября ИА Регнум, в Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру, в которой несколько лет жил писатель Фёдор Достоевский. Она расположена на втором этаже в доме 10/11 в Графском переулке. Стоимость четырёхкомнатного жилья площадью 104 кв. м составила 25,5 млн рублей.

В сентябре 2020 года в Москве выставили на продажу на аукционе квартиру хозяйки одного из самых известных в XX веке литературно-художественных салонов Лили Брик, музы поэта Владимира Маяковского. Начальная цена составила 29,6 млн рублей. Дом был построен в 1929 году. Брик жила в нём с 1931 по 1958 год. Кроме того, в нём жили писатель Аркадий Гайдар и поэт Илья Сельвинский.