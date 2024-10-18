Москва, 18 октября, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Ночь на 18 октября стала самой холодной в Москве с начала осени, а утро началось с практически повсеместных заморозков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Максим Блинов/РИА Новости

«По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимальная температура воздуха в Москве составила минус два градуса Цельсия, таким образом, эта ночь в городе стала самой холодной с начала осени», — сообщил синоптик в своём Telegram-канале.

Леус уточнил, что в Московской области разброс температур составил от минус 4,6 до плюс 4,5 градуса Цельсия. К утру же заморозки в столице и близлежащих районах наблюдались почти повсеместно, за исключением центра Москвы и западной части Московской области.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября в Москве выпал первый снег. На фоне неблагоприятных погодных условий в столице были отмечены случаи падения деревьев, которые активно распиливали и вывозили городские службы. При этом Леус отметил, что это выпадение снега не считается «официальным», поскольку его не зафиксировали на расположенной на ВДНХ базовой метеостанции столицы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 октября поздравил россиян с первым снегом и отметил, что страна начинает приближаться к зиме.