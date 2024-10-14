Москва, 14 октября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. В некоторых районах Москвы днём в понедельник, 14 октября, выпал первый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Алексей Никольский/РИА Новости

«Первый снег в Москве. Пока «не официально» — для включения этого дня в климатические данные как дня с первым снегом в нынешнем осеннем периоде необходимо его наличие на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам синоптика, на базовой метеостанции Москвы выпадения пока зарегистрировали, однако его уже наблюдали на столичных метеостанциях на Балгчуге и в Новой Москве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 октября синоптик Татьяна Позднякова предупредила жителей Москвы о сложной погоде в мегаполисе. По её словам, в понедельник ожидаются порывы ветра до 12–14 м/с и дождь с мокрым снегом.

Вечером 13 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о дожде с мокрым снегом и порывистом ветре в понедельник. Синоптик уточнил, что такие осадки могут наблюдаться в столице до конца суток, из-за чего в городе на некоторое время сформируется снежный покров толщиной от двух до шести мм.