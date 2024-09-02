Москва, 2 сентября, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Некоторые украинские командиры скрыли от бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), что их отправляют в Курскую область. Об этом 2 сентября сообщил пленный украинский военнослужащий Андрей Анисимов.

РИА Новости/Павел Лисицын

По его словам, руководство делало это для того, чтобы избежать массового дезертирства. Анисимов также рассказал, что стал свидетелем расправы над военными, которые отказались ехать на территорию Курской области.

«Нас туда послали как мясо. Сказав, что мы будем возле границы с Российской Федерацией. Это всё, что нам сказали. То, что он (командир. — Прим. ред.) знал [об отправке на территорию Курской области] ― это точно», ― рассказал пленный, слова которого процитировало «РИА Новости».

Анисимов сообщил, что бойцам запретили контактировать с местными жителями. Тем, кто оказывал сопротивление, по указу украинских командиров грозил расстрел на месте. Сам Анисимов получил ранения в руку и в ногу. После появления российских сил, он сдался в плен.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения ВСУ атаковали приграничные районы Курской области 6 августа. Российские военные остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. В области действует режим чрезвычайной ситуации.

По данным Минобороны на 1 сентября, украинские войска с начала боевых действий в Курской области потеряли более 8500 военных, 80 танков, 37 боевых машин пехоты, 69 бронетранспортёров, 537 боевых бронированных машин, 249 автомобилей, 62 артиллерийских орудия.

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 1 сентября сообщил, что в течение дня украинские боевики попытались захватить позиции российских военных в Курской области. Противник получил отпор, атаку успешно отбили. По его словам, российские военные отработали так, что там одни крики и визг стояли.