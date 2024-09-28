Курск, 28 сентября, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Пленный боец ВСУ из 17-й танковой бригады Иван Золотарёв рассказал, что украинских военных обманом отправляют в Курскую область.

Кадр из видео

«Ночью сорвались и приехали в Курскую область. Командир сказал, нужно поохранять подвал и разведчиков, пока они не вернутся. Ну, говорит, дня два-три. Поехали. А там еще четыре человека было. Всего восемь человек получается. Честно говоря, я без понятия, что мы должны были охранять. Но когда нас российские ребята взяли, разведчиков уже не было в живых. А в подвале, оказывается, у них был склад БК», — рассказал пленный танкист в видео, распространённом Минобороны РФ.

По его словам, командиры ВСУ обманом и угрозами гонят обычных солдат без подготовки в Курскую область «на мясо». Также пленный заявил, что ТЦК рекрутировал его, пока он шёл на работу, с изначальным предложением «обновить данные». Золотарёв уточнил, что всех врачей он прошёл за 15 мин.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября военкор Евгений Лисицын опубликовал предсмертные записки военных ВСУ, которых ликвидировали в Глушковском районе Курской области. В своих записках бойцы пишут, что командование отправило их на верную смерть.

9 сентября военнопленный ВСУ Вячеслав Аржаков, мобилизованный в 58 лет, рассказал, что сослуживцы и командование бросили его под Сергеевкой в Донецкой Народной Республике.