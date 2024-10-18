Москва, 18 октября, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Видеозапись о вооружённой группе, которая якобы распространяла наркотики среди российских военнослужащих в Курской области, является поддельной. Об этом 17 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Указанный ролик появился в Сети. В нём говорится, что правоохранительные органы задержали членов этой банды. На видеозапись наложена закадровая речь, похожая на голос Ирины Волк.

«Мои коллеги из Курска обнаружили на региональных интернет-ресурсах очередной видеоролик с недостоверной информацией. Голос за кадром похож на мой», — отметила официальный представитель МВД РФ в своём Telegram-канале.

Она уточнила, что реальное видео сняли в 2019 году, когда полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Этот ролик тогда опубликовало управление МВД России по Курской области.

Волк призвала граждан проявлять внимательность и проверять достоверность поступающей информации. Она напомнила, что видеоматериалы, которые готовятся пресс-службами органов внутренних дел, сначала публикуются на официальных интернет-ресурсах ведомства.

Это уже не первый фейк о Курской области, который появляется в Сети. Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября стало известно, что украинские спецслужбы смонтировали и распространили фейковое видео с губернатором Курской области Алексеем Смирновым. Злоумышленники использовали реальный ролик и наложили на него свою звуковую дорожку. На поддельном видео от лица Смирнова говорилось, что ВСУ якобы успешно продвигаются в Курской области и могут полностью регион.

25 сентября министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предупредил, что мошенники активно используют дипфейки, и иногда делают это от имени МВД РФ, генерируя с помощью нейросетей изображения и голоса. Он особо подчеркнул важность повышения общей цифровой грамотности населения для обеспечения безопасности в киберпространстве и для борьбы с подобными преступлениями.