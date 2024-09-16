Курск, 16 сентября, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы смонтировали и распространили фейковое видео с губернатором Курской области Алексеем Смирновым, сообщила 16 сентября пресс-служба правительства региона.

Кадр из видео

«Снова они взяли прошлое видео и наложили свою звуковую дорожку. За это время могли бы уже наловчиться более убедительно подделывать голос или хотя бы выучить названия районов Курской области», — говорится в Telegram-канале правительства.

На представленном видео от лица Смирнова сообщают, что ВСУ якобы успешно продвигаются в Курской области и могут её полностью захватить. Власти региона призвали жителей сохранять бдительность и следить за высказываниями губернатора на его официальных аккаунтах.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа, в день начала нападения ВСУ на Курскую область, украинские спецслужбы также распространили фейковое видео со Смирновым. В ролике говорилось о необходимости мужчинам вступать в ополчение.

Российские бойцы 15 сентября отразили шесть попыток украинских боевиков прорваться через границу в Курскую область на новых направлениях. Потери ВСУ составили до 60 военных, три танка и другая военная техника.

С начала нападения на Курскую область украинские войска потеряли на этом направлении более 13,8 тыс. бойцов и 115 танков. Также российские бойцы уничтожили 729 единиц бронетехники противника, 98 артиллерийских орудий, 28 установок РСЗО и 26 станций РЭБ.