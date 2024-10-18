В Британии объяснили заявление Зеленского о ядерном оружии
The Telegraph: заявление Зеленского о ядерном оружии свидетельствует об отчаянии
Брюссель, 18 октября, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что обладание ядерным оружием может стать для Украины альтернативой вступлению в НАТО, является проявлением отчаяния на фоне неприятия западными союзниками его разрекламированного «плана победы». Об этом 17 октября сообщило британское издание The Telegraph со ссылкой на источники.
«Один из источников в сфере безопасности на Украине сообщил, что Зеленский и его правительство впадают в отчаяние», — говорится в сообщении.
По информации источника, глава киевского режима намеревался заручиться от западных союзников поддержкой своего «плана победы» на фоне территориальных потерь и поражений на поле боя. На Западе же к этому плану отнеслись равнодушно, а ряд официальных лиц назвал его «списком пожеланий» о большей военной помощи с просьбой разрешить наносить удары западным оружием вглубь территории России.
Издание со ссылкой на ряд экспертов отмечает, что ядерное оружие не стало бы для Украины спасением или сдерживающим фактором, а привело бы только к увеличению рисков возникновения ядерной войны. Утверждается, что в заявлении Зеленского присутствует элемент позёрства, но в то же время оно обязывает отнестись к нему серьёзно.
Как передавало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима представил в Верховной раде свой «план победы», один из пунктов которого заключается в приглашении Украины в НАТО в момент продолжающегося конфликта. На следующий день после выступления на саммите в Брюсселе Зеленский заявил, что альтернативой вступлению в Североатлантический альянс может быть только обладание Украиной ядерного оружия. При этом на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте он сообщил, что Киев не собирается создавать ядерное оружие.