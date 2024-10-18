Брюссель, 18 октября, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что обладание ядерным оружием может стать для Украины альтернативой вступлению в НАТО, является проявлением отчаяния на фоне неприятия западными союзниками его разрекламированного «плана победы». Об этом 17 октября сообщило британское издание The Telegraph со ссылкой на источники.

ИА Регнум Зеленский, баллистическая ракета

«Один из источников в сфере безопасности на Украине сообщил, что Зеленский и его правительство впадают в отчаяние», — говорится в сообщении.

По информации источника, глава киевского режима намеревался заручиться от западных союзников поддержкой своего «плана победы» на фоне территориальных потерь и поражений на поле боя. На Западе же к этому плану отнеслись равнодушно, а ряд официальных лиц назвал его «списком пожеланий» о большей военной помощи с просьбой разрешить наносить удары западным оружием вглубь территории России.

Издание со ссылкой на ряд экспертов отмечает, что ядерное оружие не стало бы для Украины спасением или сдерживающим фактором, а привело бы только к увеличению рисков возникновения ядерной войны. Утверждается, что в заявлении Зеленского присутствует элемент позёрства, но в то же время оно обязывает отнестись к нему серьёзно.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима представил в Верховной раде свой «план победы», один из пунктов которого заключается в приглашении Украины в НАТО в момент продолжающегося конфликта. На следующий день после выступления на саммите в Брюсселе Зеленский заявил, что альтернативой вступлению в Североатлантический альянс может быть только обладание Украиной ядерного оружия. При этом на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте он сообщил, что Киев не собирается создавать ядерное оружие.