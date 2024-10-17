Москва, 17 октября, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Власти Нидерландов слишком навязчиво сообщают, что передали Украине американские истребители F-16, что свидетельствует о том, что в реальности Киев фактически получил под видом самолётов металлом. Такое предположение сделал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев 17 октября в беседе с ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Он прокомментировал заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса, что Амстердам не ограничивает киевский режим в применении переданных F-16 в противостоянии с Россией. Как заметил эксперт, страна уже неоднократно заявляет о поставке одной партии истребителей.

«В конце концов, передали и передали. Зачем с этого делать, рекламу? В военном деле какая-то секретность должна быть, а здесь никакой секретности», — отметил Перенджиев.

Он также указал на то, что украинская сторона никак не реагирует на поставку F-16. Киевский режим оказался скупым даже на слова благодарности. По словам Перенджиева, это вызывает подозрения, что тут важен исключительно процесс передачи, который в одностороннем порядке необходим Нидерландам, будто они перед кем-то публично отчитываются.

«По-видимому, это предположение, что Нидерланды какой-то металлолом передают под видом этих F-16, но они хотят протрубить, будто это нормальные самолёты», — добавил эксперт.

Перенджиев также напомнил, что один F-16, переданный Украине, разбился в августе, когда взлетел. Тогда этот скандал украинские власти решили замять.

Эксперт не исключил, что заявление Нидерландов о праве ВСУ использовать истребители для ударов по территории РФ сделано также, чтобы узнать реакцию России. Но Москва уже отметила, что российские силы будут уничтожать любую западную военную технику, поставленную Украине.

Как передавало ИА Регнум, Брекелманс 6 октября сообщил о поставке первой партии F-16 из 24 обещанных Нидерландами. Он также заверил, что остальные самолёты передадут в ближайшие месяцы. 17 октября министр напомнил о передаче истребителей и заявил, что Амстердам не ограничивает Киев в применении истребителей в рамках международного права.