Амстердам, 17 октября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Амстердам разрешает Киеву использовать поставленные истребители F-16 в том числе для ударов по военным целям в России. Об этом 17 октября заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс во время встречи министров обороны стран НАТО.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Мы поставили первую партию F-16, сейчас они находятся в воздушном пространстве Украины. Мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право, но оно не содержит никаких ограничений по расстоянию», — утверждает он.

По его словам, международное право не ограничивает использование истребителей на границе или в 100 км от неё.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября Брекелманс заявил, что Нидерланды поставили Украине первую партию F-16 из 24 обещанных. По его словам, остальные истребители будут направлены на Украину в ближайшие месяцы.

17 октября власти Румынии одобрили финансирование подготовки лётчиков украинских формирований для F-16. Отмечалось, что для этого планируется использовать 86-ю авиабазу в Фетешти.

Генштаб ВСУ в конце августа признал потерю первого переданного Западом истребителя F-16. Как отмечала WSJ, самолёт, вероятно, потерпел крушение в результате ошибки пилота. Позднее стало известно, что в авиакатастрофе погиб пилот Алексей Месь, который одним из первых прошёл обучение по управлению F-16. Также выдвигалась версия, что истребитель сбили ракетой зенитного комплекса Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями украинских боевиков.

Экс-посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в связи с этим отметил, что обучение украинских лётчиков управлению истребителями F-16 фактически провалилось. Он подчеркнул, что американские инструкторы не справились с этой задачей.

Американская газета The Wall Street Journal 16 октября сообщила, что Киев, скорее всего, не сможет получить от США 20 истребителей F-16 и 40 пилотов для управления ими раньше лета 2025 года. По информации издания, Вашингтон намерен обучить летать на F-16 не опытных пилотов, имеющих серьезный языковой барьер, а молодых лётчиков, из-за чего сроки их обучения увеличатся.