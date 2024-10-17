Макеевка, ДНР, 17 октября, 2024, 09:39 — ИА Регнум. В городе Макеевке в Донецкой Народной Республике система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» пресекла террористическую атаку украинской армии, сообщили 17 октября в региональном управлении ФСБ.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«В Центрально-городском районе Макеевки перехвачен украинский беспилотник самолётного типа, вооружённый самодельным взрывным устройством на базе кумулятивного боеприпаса», — сообщили в ведомстве.

Целью атаки дрона был агропромышленный объект. Сбитый БПЛА обезвредили, взрывчатку уничтожили накладным зарядом на месте обнаружения.

Как сообщало ИА Регнум, за минувшую ночь над территорией России силы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников: шесть в Орловской, четыре — в Курской области и три — в Брянской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 17 октября сообщил, что в течение суток шесть дронов ВСУ атаковали Белгородский район, столько же — Борисовский район. По одному беспилотнику сбили в Валуйках, Шебекино и в Грайвороне, два — в Волоконовском районе, три — в Краснояружском районе.