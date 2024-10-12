Москва, 12 октября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удары по энергообъектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщила 12 октября пресс-служба Министерства обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — сказано в сообщении.

Также пресс-служба сообщила, что в минувшие сутки группировка ВС РФ «Север» продолжила продвижение в глубину обороны противника, а Восточная группировка улучшила тактическое положение. Средства ПВО за сутки сбили 11 снарядов HIMARS и 125 беспилотников ВСУ. Совокупные потери противника составили до 1915 человек.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября пресс-служба военного ведомства проинформировала, что российские войска за минувшую неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием по энергетической и аэродромной инфраструктуре Украины. Применялись в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Были поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, которые обеспечивали работу украинских оборонных предприятий, а также инфраструктура военных аэродромов.