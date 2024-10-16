Шебекино, Белгородская область, 16 октября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. В результате обстрела Шебекино и Новой Таволжанки в Белгородской области со стороны украинских формирований пострадали пять мирных жителей. Об этом 16 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

РИА Новости / Павел Лисицын

«Город Шебекино попал под обстрел. Ранены три мирных жителя. Женщина и двое мужчин получили множественные осколочные ранения», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам главы области, экипажи скорой помощи доставили пострадавших в состоянии средней степени тяжести в городскую больницу №2 Белгорода для оказания медпомощи.

«В селе Новая Таволжанка в результате прилёта снаряда ранены два жителя», — уточнил Гладков.

Он добавил, что женщину с осколочными ранениями доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, а мужчина с минно-взрывной травмой самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ и после оказания медпомощи его переведут в областную клиническую больницу.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября украинские боевики атаковали дроном рейсовый автобус в Белгородской области. В результате этого пострадали восемь мирных жителей, включая четверых несовершеннолетних.

Ранее в этот же день беспилотник украинских войск сбросил боеприпас на жилой дом, в результате чего пострадал один мирный житель. Мужчину госпитализировали со множеством ранений

В ночь на 15 октября украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Белгородском районе. Получившего тяжёлые ранения обеих ног водителя грузовика направили в медучреждение.