Москва, 17 октября, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Российские бойцы в Харьковской области нанесли удар с помощью FPV-дронов по группе украинских военных, пытавшихся провести ротацию, сообщили 17 октября в Министерстве обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Расположение украинского подразделения с помощью беспилотника выявило разведывательное подразделение группировки российских войск «Запад».

«Разведчики 1-й гвардейской танковой армии сбросами боеприпасов с FPV-дронов уничтожили живую силу противника», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3923320" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Разведчики 1-й гвардейской танковой армии сбросами боеприпасов с FPV-дронов уничтожили живую силу противника

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре российские военные в Донецкой Народной Республике в пяти километрах от Селидово, применив FPV-дрон, уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства. САУ украинской армии была выявлена разведчиками, когда она разворачивалась для нанесения удара по позициям российских военных. FPV-дрон поразил самоходку прямым попаданием.

Росгвардейцы 7 октября, используя FPV-дрон, уничтожили в Курской области украинскую диверсионно-разведывательную группу, скрывавшуюся за брошенным грузовиком.