Курск, 8 октября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Павел Лисицын/РИА Новости

В публикации уточняется, что украинскую ДРГ, укрывшуюся за брошенным грузовиком, ликвидировали бойцы спецподразделения Росгвардии, выполняющие задачи в районе проведения контртеррористической операции (КТО) в Курской области.

«Мото-FPV-расчёт определяет наиболее выгодное место для запуска квадрокоптера, с которого ведётся обнаружение противника и дальнейшая координация оператора дрона-камикадзе», — сказано в публикации.

18 сентября ИА Регнум передавало, что российские морпехи уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в Курской области. Засаду украинской ДРГ устроили морпехи 810-й бригады Черноморского флота. При этом одного украинского разведчика удалось взять в плен.

Ранее военные 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота ВМФ России ликвидировали в ходе стрелкового боя в приграничном районе Курской области ДРГ украинских формирований.