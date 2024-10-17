Москва, 17 октября, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Партнёры государственной корпорации «Роскосмос» по межгосударственному объединению БРИКС интересуются системой отслеживания космического мусора на орбите «Млечный путь». Об этом 17 октября рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Сама система состоит из нескольких сегментов, имеющих различные сроки готовности и начала работ с ними. Некоторые элементы, которые войдут в состав системы «Млечный путь», уже созданы и успешно функционируют», — привело заявление представителя пресс-службы агентство «РИА Новости».

По его словам, партнёры «Роскосмоса» по БРИКС интересуются проектом, особенно возможностью участия в открытой информационной платформе, которая позволяет обмениваться информацией о мониторинге обстановки в космосе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов отмечал, что система «Млечный путь» сможет стать площадкой с возможностью доступа и обмена информацией для учёных и специалистов по космосу со всего мира, когда она начнёт работать в международном масштабе.

Главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников 13 октября рассказал, что Центр подготовки космонавтов «Роскосмоса» определил список членов экипажа для подготовки к первому полёту на РОС. По его словам, экипаж будут доставлять на станцию на пилотируемом транспортном корабле нового поколения, который сейчас разрабатывают.