Москва, 13 октября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Центр подготовки космонавтов, входящий в корпорацию «Роскосмос», определил список членов экипажа для подготовки к первому полёту на Российскую орбитальную станцию, сообщил главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

РИА Новости/Сергей Пятаков

«ЦПК уже определил даже конкретные фамилии, кто входит в первую группу тех, кто будет готовиться под этот полёт», — рассказал Кожевников на лекции, которая прошла в рамках фестиваля «Наука 0+».

Он добавил, что экипаж будут доставлять на станцию на пилотируемом транспортном корабле нового поколения, который находится в разработке. По словам конструктора, дата пуска корабля увязана с развёртыванием станции.

Проект Российской орбитальной станции

В начале июля гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил график создания Российской орбитальной станции. Её проект обсуждался с 2014 года. Тогда на фоне введения санкций вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Россия откажется от эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2024 года. 12 апреля 2021 года состоялось закрытое совещание о развитии космической отрасли, на котором объявили о выходе России из проекта МКС после 2025 года и о решении создать собственную орбитальную станцию. 20 марта 2024 года правительство РФ утвердило паспорт федерального проекта «Создание космического комплекса Российской орбитальной станции» стоимостью 608 млрд рублей.

Первый модуль станции, научно-энергетический, планируют запустить в 2027 году. Остальные — до 2033 года. Предполагается, что РОС позволит России продолжить пилотируемую программу после отказа от МКС и решать задачи, которые невозможно решать из-за технологических ограничений МКС и международных соглашений. Ещё одним преимуществом РОС по сравнению с МКС называют то, что она будет находиться на полярной орбите, что позволит обозревать с неё 90% территории России. Ещё одна особенность станции в том, что экипаж не будет находиться на ней постоянно. Это связано с тем, что она будет проходить через пояса повышенной радиации, связанные с северным сиянием.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ноябре 2023 года «Роскосмос» представил фото макета Российской орбитальной станции. В госкорпорации подчеркнули, что модульная архитектура станции позволяет создавать практически неограниченное число модулей. Возможно также создание отдельных модулей, не соединённых со станцией.