Москва, 17 октября, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Западные страны уже приняли решение разрешить украинским формированиям наносить удары вглубь территории России. Такое мнение 17 октября высказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Несмотря на то, что официально ещё не заявили о разрешении наносить удары вглубь России, мне думается, что это решение уже есть, и прорабатываются механизмы поставки дальнобойного вооружения», — процитировало его слова «РИА Новости».

Ганчев напомнил, что русский народ является терпеливым, добавив, что, когда терпение заканчивается, за этим следует быстрый и молниеносный ответ.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский намекнул на то, что Британия готовит предложения по ударам украинских боевиков по объектам в «оперативной и стратегической глубине» территории России. Он также рассказал, что доложил начальнику британского штаба обороны Тони Радакину о ситуации на фронте.

Советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк 15 октября посетовал на то, что Киеву не стоит ждать открытия Западом «второго фронта» против России. Он также пожаловался на запаздывание западной военной помощи Украине, из-за чего противодействие Киева Москве получается слишком слабым.

Ранее в этот же день глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подчеркнул, что удары украинских боевиков вглубь России американским оружием несут с собой потенциально самоубийственные риски для США. По словам политика, если к власти в США придут люди с головой на плечах, они в любом случае сделают вывод, что «потенциально самоубийственные игры с украинскими ударами западными ракетами по России» Вашингтону не нужны.