Киев, 15 октября, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Киевскому режиму не стоит ждать открытия его западными союзниками «второго фронта» против России. Об этом 15 октября заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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«Очевидно, что Украина не дождётся открытия союзниками «второго фронта». Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского политика.

При этом в публикации не уточняется, о каком конкретно «втором фронте» идёт речь. Подоляк также заявил, что помощь Запада Киеву запаздывает, и противодействие России получается слишком слабым.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно призывал Запад разрешить Украине наносить удары натовским оружием вглубь территории России. Президент РФ Владимир Путин 12 сентября назвал это подменой понятий, так как ВСУ не смогут сами управлять дальнобойным иностранным вооружением. Это значит, что речь идёт об прямом участии в конфликте стран НАТО.

25 сентября российский лидер предложил расширить ядерную доктрину и предусмотреть в ней агрессию против РФ со стороны неядерного государства, если его поддерживает ядерная держава. Он также призвал учесть возможность ядерного ответа на нападение на Россию с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы её суверенитету.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 октября отметил, что схема, о которой говорил российский президент, начнёт действовать сразу, как только ВСУ нанесёт удары западным оружием вглубь территории России. 10 октября в Пентагоне заявили, что не снимут ограничения на использование оружия украинской армией из-за опасений эскалации конфликта.