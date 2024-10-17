Донецк, 17 октября, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Во время штурма населённого пункта Желанное в Донецкой Народной Республике (ДНР) главной проблемой для армии России стали дроны украинских боевиков. Об этом 17 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Военнослужащие штурмового подразделения с позывными Химик, Шрам, Ака прошли по местам недавних боёв в населённом пункте Желанное и рассказали о том, как выбивали из населённого пункта боевиков ВСУ. Невзирая на сложные условия ведения штурма в населённом пункте с засевшими в домах вэсэушниками», — говорится в сообщении.

Уточняется, что одной из основных задач российских военных была эвакуация продолжавшихся находиться в Желанном мирных жителей, однако бойцы ВС РФ смогли подавить огневые точки и засевшие в домах пулемётные расчёты противника, которые не давали продвигаться группам штурмовиков, а затем установить государственный флаг России на административном здании населённого пункта.

«Прямой бой был, тяжёлый… Самое тяжёлое — это, наверное, FPVшки, которые не дают так просто штурмовать», — рассказал военный с позывным Химик.

Он отметил, что мирных жителей Желанного в ходе боёв необходимо было размещать в безопасных местах, в данный момент их уже эвакуировали. Вместе с тем эти люди помогали военным армии России, к примеру заряжали их рации с помощью солнечных батарей.

«Каждый дом, бывало, что часами проходили 20, 15 метров, потому что… постоянно открывали огонь они [ВСУ], мы постоянно перестреливались… Меняли дома, потому что они их просто сжигали FPVшками. Именно с зажигательной смесью. В одном поживешь денёк-другой — всё, сожгли. Следующий. И вот так переходили, там ни одного целого дома не осталось. Потом уже штурмовать начали», — добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября армия России освободила населённый пункт Желанное Первое в ДНР от украинских боевиков. Также они нанесли удары по позициям противника у Верхнекаменского, Часова Яра, Курдюмовки, Острого, Северска, Константиновки и Катериновки в ДНР.

В Минобороны 5 октября сообщили об освобождении населённого пункта Желанное Второе в ДНР. Украинская армия за сутки потеряла в зоне ответственности Южной группировки российских войск до 755 боевиков, девять автомобилей, британскую гаубицу FH70, американские гаубицы М198, М777 и две М119, а также две гаубицы Д-30.