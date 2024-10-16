Тамбов, 16 октября, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Следователи считают, генерал-лейтенант Олег Цоков организовал преступную группу, в которую также могли входить бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов и бизнесмен Сергей Моисеев. Об этом заявил прокурор в Тамбовском гарнизонном военном суде.

Kremlin Pool / Globallookpress.com

При этом уголовное дело в отношении Цокова было из-за его смерти. По версии следственных органов, группа могла похитить металлические конструкции на сумму более 114,5 млн рублей.

Следствие полагает, что Цоков перевел 1,3 млн рублей на банковскую карту Попова. После этого, как считают государственные обвинители, Попов якобы согласился участвовать в хищении имущества ВГА Запорожской области в виде металлических конструкций.

Кроме того, в обвинительном заключении говорится, что Попов якобы был увлечен ставками на результаты спортивных событий, чем воспользовался Цоков. В преступный план последнего также вошёл подкуп жены Попова. Цоков предоставил ей автомобиль стоимостью около четырех миллионов рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Иван Попов на судебном заседании отказался признавать вину в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. При этом Сергей Моисеев признал вину в мошенничестве.

Попов был задержан в мае 2024 года в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его обвиняют в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые были приобретены для создания оборонительной линии в Запорожской области. Помимо мошенничества в особо крупном размере, бывшему командующему добавили в дело обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

В августе адвокат Попова заявил, что подпись его подзащитного на документах, которые включены в его уголовное дело, была подделана. Юрист уточнил, что это удалось установить при проведении почерковедческой экспертизы.

Сергею Моисееву следствие вменяет совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения») и ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он был арестован в мае в один день с генералом.