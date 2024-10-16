Орел, 16 октября, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России отразили атаку беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Орловской областью. Об этом 16 октября сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале.

РИА Новости / Сергей Мальгавко

Как уточнил глава Орловской области, силами ПВО обезврежено четыре БПЛА. На месте происшествия работают оперативные службы, по имеющейся информации, пострадавших и повреждений нет.

«Снова благодарим наши войска ПВО, надежно защищающих жителей региона. Пока вы на страже — мы в безопасности!» — добавил Клычков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России сбили в небе над Курской областью две ракеты и три беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

В ночь на 16 октября российские средства ПВО уничтожили три украинских дрона над территорией России. Отмечалось, что два из них сбили в небе над Белгородской областью и ещё один над Воронежской областью.

В Минобороны 15 октября сообщили, что силы ПВО армии России за сутки ликвидировали 43 украинских беспилотника в зоне проведения СВО. Также была уничтожена французская управляемая авиационная бомба Hammer.