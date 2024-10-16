Над Курской областью военные сбили ещё две ракеты ВСУ
Смирнов: российские военные сбили ещё две ракеты ВСУ в небе над Курской областью
Курск, 16 октября, 2024, 22:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России вечером 16 октября сбили над территорией Курской области ещё две ракеты ВСУ, сообщил глава региона Алексей Смирнов.
ТАСС/Виталий Невар
«Сегодня вечером в Курской области уничтожены две украинские ракеты», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он поблагодарил российских военных за отражение атаки.
Ранее глава Курской области информировал, что вечером 16 октября в небе над регионом были обезврежены две ракеты и три беспилотных летательных аппарата ВСУ.