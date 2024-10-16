Курск, 16 октября, 2024, 22:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России вечером 16 октября сбили над территорией Курской области ещё две ракеты ВСУ, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

ТАСС/Виталий Невар

«Сегодня вечером в Курской области уничтожены две украинские ракеты», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он поблагодарил российских военных за отражение атаки.

Ранее глава Курской области информировал, что вечером 16 октября в небе над регионом были обезврежены две ракеты и три беспилотных летательных аппарата ВСУ.