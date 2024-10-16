Москва, 16 октября, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Турист Михаил Пичугин, который был вынужден дрейфовать 67 дней в Охотском море, скорее всего, знал методы выживания. Об этом 16 октября заявил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

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«Если он правильно всё делал, то использовал для питья дождевую воду. Скорее всего, возможно, этот человек раньше всё как-то использовал (методы выживания. — Прим. ред.). Поэтому и выжил», — процитировал эксперта телеканал RT.

Щетинин также подчеркнул, что ключевую роль сыграло желание мужчины выжить. Многие в чрезвычайных ситуациях отказывают бороться за жизнь, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Пичугин ранее рассказал, что во время дрейфа в море собирал дождевую воду. Согревался он с помощью спального мешка с верблюжьей шерстью, который был мокрым, но с ним было теплей. Также помогали мысли о семье.

Пичугин с братом и 15-летним племянником вышли в море на лодке 9 августа. Связь с ними пропала, поисковые работы не дали результата. Лодку обнаружили 15 октября в Охотском море, выжил только один человек.

Спасённого туриста госпитализировали в Магаданскую областную больницу. И. о. главного врача Юрий Леднев вечером 15 октября рассказал, что состояние пациента оценивается как стабильное.

В связи с гибелью двух человек возбуждено уголовное дело. Пичугину грозит семь лет колонии, если его признают виновным в нарушении правил эксплуатации лодки.