Магадан, 16 октября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Спасённый в Охотском море турист Михаил Пичугин 67 дней дрейфовал на лодке. В среду, 16 октября, он, находясь в больнице, рассказал, что помогло ему выжить.

Кадр из видео

«С Божьей помощью, больше ничего не скажешь, водичку собирал дождевую», — поделился мужчина в беседе с газетой «Известия».

Пичугин также сообщил, что согреться ему помогал спальный мешок с верблюжьей шерстью. Он был мокрый, но, если поёрзать, то становилось теплее. Также мужчину мотивировали мысли о семье.

«У меня просто выбора не было, у меня мама осталась дома, дочка осталась дома», — добавил турист.

Собеседник рассказал, что чувствует себя удовлетворительно, отношение к нему в больнице нормальное.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа Пичугин с братом и 15-летним племянником вышли на лодке катамаранного типа от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края к Охинскому району в Сахалинской области. Они пропали и перестали выходить на связь. Лодку обнаружили 15 октября в Охотском море, выжил только Пичугин.

В связи с гибелью двух человек было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Дальневосточная транспортная прокуратура взяла расследование на контроль.

И. о. главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев вечером 15 октября отметил, что состояние спасённого туриста оценивается как стабильное. Его готовили для перевода в реанимационное отделение.

При этом Пичугину грозит семь лет колонии, если его признают виновным в нарушении правил эксплуатации лодки. Он может стать фигурантом дела, если следователи выяснят, что в судне не было оборудования, необходимого для выхода в море.