Магадан, 16 октября, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Мужчина, который два месяца дрейфовал в акватории Охотского моря, рассказал, как ему удалось выжить в отрытом море в течение такого долгого времени. Его слова 16 октября привёл Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«С Божьей помощью. Больше ничего не скажу», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Он рассказал, что для выживания собирал дождевую воду и спасался от холода с помощью специального костюма и спального мешка с верблюжьей шерстью. При этом мужчина добавил, что бороться за выживание ему помогали мысли о семье.

«У меня просто выбора нет, у меня мама, дочка остались дома», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа двое мужчин и 15-летний подросток направились на лодке катамаранного типа «Байкат 470» по маршруту от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону Охинского района в Сахалинской области. Лодку удалось обнаружить 15 октября в Охотском море возле села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае, при этом выжил только один человек.

СК РФ возбудил по этому факту уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Позднее в СМИ появились сообщения о том, что выживший может стать фигурантом уголовного дела, если в ходе расследования выяснится, что в лодке не было необходимого оборудования.

И. о. главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев вечером 15 октября рассказал, что состояние дрейфовавшего два месяца в Охотском море мужчины оценивается как более-менее стабильное. По его словам, сейчас медики ведут обследование пациента.

Капитан российского фрегата «Паллада» Николай Зорченко 16 октября высказал мнение, что лодку с дрейфовавшими людьми в Охотском море не могли найти в течение 67 дней из-за снижения рыболовной активности в районе в это время года. Он уточнил, что малое судно отнесло так далеко в море из-за совокупности течений и господствующих ветров.