Москва, 15 октября, 2024, 22:12 — ИА Регнум. Гражданину РФ, который 67 дней дрейфовал в море, грозит семь лет колонии в рамках уголовного дела, возбужденного следователями. Расследование ведётся по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, приведшем к гибели двух человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

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Как уточняет Lenta.ru, в случае, если выяснится, что на лодке не было необходимого оборудования, то спасшийся мужчина может стать фигурантом этого дела.

Следствие выясняет, находились ли в его лодке рации, устройство связи для информирования о происшествиях, сигнальная ракета, спасательные жилеты и другое оборудование, необходимое для выхода в море.

Спасшийся мужчина вместе со своим братом и 15-летним племянником пропали 9 августа после того, как вышли в Охотском море на лодке катамаранного типа «Байкат 470». Их маршрут пролегал от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону Охи в Сахалинской области.

Спустя некоторое время связь с судном потерялась. Была организована спасательная операция, в результате которой никого из них найти не удалось.

Выяснилось, что в 60 километрах от берега на лодке сломался мотор. Мужчины попытались использовать весло, чтобы добраться до суши, однако и оно сломалось. Позже они потеряли якорь, из-за чего лодку начало отбрасывать дальше от берега.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября стало известно, что лодка обнаружена в акватории Охотского моря возле села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Выжил только один человек.