Москва, 10 октября, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл эстакаду, обеспечивающую съезд с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект в сторону МКАД, сообщили на сайте мэрии Москвы.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Сегодня мы открыли важный объект транспортного каркаса Москвы — эстакаду–съезд с Московского скоростного диаметра на Волгоградский проспект. В будущем построим станцию метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии. А на берегу Москвы-реки сделаем набережную и остановку регулярного речного транспорта», — приводятся в публикации слова Собянина.

Уточняется, что длина эстакады составила 710 м. Отмечается также, что за счёт неё увеличится транспортная доступность районов Печатники и Текстильщики и до 10% снизится нагрузка на прилегающие участки Волгоградского проспекта, Волжского бульвара, Зеленодольской, Шоссейной и Люблинской улиц.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября в мэрии Москвы пообещали ввести в эксплуатацию почти 13,5 км дополнительных выделенных полос в Тверском, Пресненском, Нижегородском и Филимонковском районах, а также в Северном Тушино и Коммунарке.

14 сентября Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Москве. По его словам, на данный момент специалисты работают над соединением шестого и восьмого участков МСД с выездом на Бакинскую улицу. Через неё горожане смогут попасть на М-4 «Дон».

Кроме того, около автобусной остановки «Южная ТЭЦ» на 32-м километре МКАД возводят надземный пешеходный переход, в дальнейшем подземный пешеход появится вблизи посёлка Битца. По нему москвичи и гости столицы будут пересекать МСД и железнодорожные пути Курского направления к крупному транспортному узлу.

В ТиНАО практически завершено строительство первого участка дороги, входящей в состав автомагистрали М-3 — деревня Сосенки — деревня Ямонтово. Трасса проходит по территории жилого квартала и обеспечивает подъезд к школам и детскому саду.