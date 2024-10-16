Москва, 16 октября, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Российские аналитики указали, что власти Молдавии перед выборами президента республики и референдумом по вхождению в Евросоюз оказывают беспрецедентное давление на оппозицию. Предвыборная кампания таким образом стала «самой грязной» в стране за годы её независимости, о чём 16 октября сообщила пресс-служба ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

РИА Новости / Родион Прока

Политолог, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимир Шаповалов указал на то, что власти Молдавии добились ситуации, когда у действующего президента Майи Санду не было реальных конкурентов. Эксперт считает единственным серьёзным кандидатом бывшего генпрокурора Александра Стояногло.

«Если не будет масштабной фальсификации выборов, он сможет выйти во второй тур и составить конкуренцию действующему президенту», — заявил он.

Шаповалов также отметил, что власти Молдавии не дают оппозиционным кандидатам в полной мере проводить предвыборную кампанию, а сами используют для агитации административный ресурс. Также он обвинил западные страны в циничном вмешательстве во внутренние процессы в республике.

«Выборы проходят в обстановке напряжённости молдавско-российских отношений, на фоне активного стремления Запада втянуть Молдавию в антироссийскую коалицию, в активную фазу конфликта с Россией», — добавил Шаповалов.

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов напомнил, что Санду сосредоточила в своих руках все институты власти: правительство, парламент, конституционный суд, генеральную прокуратуру и силовые ведомства. Такого ни разу не было в стране.

Маркедонов также отметил, что среди кандидатов нет пророссийских политиков. Иногда таковым называют Стояногло, так как его поддерживает лидер Партии социалистов, экс-президент Игорь Додон, который выступает за сотрудничество Россией.

«Но в то же время Стояногло не выступает против европейской интеграции — более того, у него есть критические высказывания в адрес России. Но, в отличии от Санду, он не сторонник того, чтобы ставить отношения с Россией на полную паузу — он сторонник определенного баланса в отношениях», — объяснил аналитик.

Он также отметил широкое применение антироссийской риторики перед выборами в Молдавии. Санду заявляет, что если её не выберут, то страну якобы поглотит Россия.

«Отсюда так много антироссийских сентенций и негативное отношение к России: как в целом, так и по украинскому вопросу», — отметил Маркедонов.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что для порядка 500 тыс. молдавских граждан, проживающих в России, для голосования на выборах президента Молдавии прислали только 10 тыс. бюллетеней. Она задалась вопросом, соответствует ли это западным ценностям, о которых заявляет режим, установившийся при Санду.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 октября отметил, что жителей Молдавии, поддерживающих Россию, ограничивают в правах. Им мешают создавать свои политические организации, а журналистам не разрешают освещать деятельность молдавских политиков, которые призывают восстановить дружеские отношения Кишинёва и Москвы.