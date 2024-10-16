Астана, 16 октября, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Главному тренеру сборной Казахстана Станиславу Черчесову выставили штраф за шутку про казахский язык. Об этом 16 октября сообщил на круглом столе в парламенте республики президент национальной федерации футбола Адлет Барменкулов.

Кирилл Венедиктов

«Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка», — процитировало его издание BaigeNews.

Барменкулов назвал ошибкой высказывание тренера. Он заявил, что с Черкесовым провели разъяснительную работу. По информации ТАСС, штраф составил 738 400 тенге (около 150 тыс. рублей).

Как передавало ИА Регнум, Черчесов 15 октября общался с представителями СМИ после игры сборных Казахстана и Словении. К нему с вопросом на казахском языке обратился журналист в майке парижского клуба ПСЖ. Тренер ответ спросил: «Ты по-французски сейчас говоришь?».

Министерство туризма и спорта Казахстана назвало слова Черчесова оскорбительными. Оно направило запрос федерации футбола республики, потребовав официальных объяснений, а также призвало добиться от тренера уважения к казахскому языку.

Черкесов стал главным тренером сборной Казахстана в июне. В 2016–2021 годах он возглавлял национальную сборную России, а также в разные годы был главным тренером московского «Спартака», московского «Динамо», польской «Легии» и венгерского «Ференцвароше».