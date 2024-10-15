Астана, 15 октября, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Главный тренер национальной сборной Казахстана Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие государственный язык. Об этом 15 октября завили в Министерстве туризма и спорта страны.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Ранее на пресс-конференции после игры сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) журналист в майке парижского клуба ПСЖ задал наставнику вопрос на казахском языке. В ответ тренер сказал: «Ты по-французски сейчас говоришь?».

«Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Министерство туризма и спорта республики оперативно отреагировало на данный случай и направило в адрес Федерации футбола Казахстана официальный запрос», — указано в Telegram-канале министерства.

Подчёркивалось, что государственный язык имеет особый статус, и в соответствии с законами страны все граждане должны проявлять к нему уважение.

Министерство потребовало от Федерации футбола Казахстана официальных объяснений по инциденту. Также организации указано донести до Черчесова мысль о необходимости уважительного отношения к казахскому языку.

Федерация футбола Казахстана не относится к подведомственным организациям министерства спорта.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня Черчесов был назначен новым главным тренером сборной Казахстана по футболу. На этом посту он сменил Магомеда Адиева, который решил сосредоточиться на клубной работе в грозненском «Ахмате».

В том же месяце на одной из пресс-конференций главный тренер остался недоволен вопросами на казахском языке. Когда один журналист дважды задал ему вопросы на государственном языке, специалист предложил выслушать ответ на осетинском. Сотрудник СМИ спокойно отметил, что ответ Черчесова никто не поймет.