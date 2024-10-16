Дублин, 16 октября, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Российские вооружённые силы продемонстрировали свои способности уничтожать технику производства стран НАТО. Такое мнение в своём аккаунте на платформе Х (бывш. Twitter) выразил ирландский журналист Чей Боуз.

Евгений Биятов / РИА Новости

«Gamechanger (что-то, что должно было изменить положение дел. — Прим. ред.), к сожалению, изменил только продолжительность жизни его наспех обученного украинского экипажа. Россия убедительно продемонстрировала свою способность уничтожать все виды основных боевых танков НАТО», — написал Боуз, комментируя репортаж телеканала «Россия 1» об уничтожении британского танка Challenger в Курской области.

По его словам, пока украинские войска отступают, российские успешно выжигают огромное количество бронетехники, которую Киеву поставили страны Запада.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ за всё время ведения боевых действий в Курской области потеряли 23 550 тыс. человек, 160 танков, 75 боевых машин пехоты, 100 бронетранспортеров, 934 боевые бронированные машины, 639 автомобилей, 189 артиллерийских орудий, 37 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США.

13 октября стало известно, что Германия более не намерена поставлять Украине танки Leopard. Газета Bild также сообщила, что в министерстве обороны ФРГ не верят в способность Украины в скором времени провести контрнаступление. Ранее в том же месяцев Берлине прошла массовая демонстрация против поставок оружия Киеву и за мирное урегулирование конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года предупредил, что западная помощь Киеву не сможет изменить ход специальной военной операции. Поставки вооружений Украине только истощают ресурсы государств, которые оказывают ей помощь, подчеркнул он.