Берлин, 13 октября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы Германии больше не располагают тяжёлой военной техникой для её передачи Украине. Об этом 12 октября сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Танк Leopard

Собеседники издания отметили, что минобороны Германии не планирует передавать Вооружённым силам Украины (ВСУ) новые вооружения, в том числе танки Leopard-2. При этом у бундесвера имеется в наличии ещё около 300 таких боевых машин, а также боевые машины пехоты (БМП) и танковые гаубицы.

«Передача [техники] завершена», — говорится в статье.

Также сообщается, что в министерстве обороны ФРГ не верят в способность Украины в скором времени провести контрнаступление.

Газета Bild 12 октября сообщила, что глава киевского режима Владимир Зеленский во время последней встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выставил два требования, которые были проигнорированы. Речь идёт о требовании разрешить удары вглубь России ракетами Taurus и одобрить ускоренный приём Украины в НАТО. Все просьбы Зеленского «остались без внимания в Берлине». Шольц не отказал, но и положительного ответа не дал.

11 октября канцлер ФРГ заявил, что Германия передала Украине обещанный пакет военной помощи стоимостью 600 млн евро. В пакет среди прочего вошли ЗРК Iris-T SLM, БМП, танки, самоходные гаубицы, боеприпасы и дроны. К концу 2024 года ФРГ планирует предоставить помощь Украине ещё на 1,4 млрд евро при поддержке Бельгии, Дании и Норвегии, заверил глава немецкого правительства.

В сентябре Шольц в очередной раз отверг возможность поставок Берлином ВСУ немецких крылатых ракет Taurus с дальностью полёта около 500 км. Он подчеркнул, что он будет продолжать придерживаться такой позиции в этом вопросе. При этом канцлер отметил необходимость изучить возможности мирного разрешения украинского конфликта.

В августе Шольц утверждал, что Берлин является самым сильным сторонником Киева в Европе и планирует сохранить уровень такой поддержки.