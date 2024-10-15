Белгород, 15 октября, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Мирный житель пострадал в результате атаки украинских формирований на жилой дом в посёлке Октябрьский в Белгородском районе. Об этом 15 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«В посёлке Октябрьский в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на жилой дом тяжёлые ранения получил мужчина… Пострадавший доставлен в районную больницу», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Гладков уточнил, что у мирного жителя диагностированы множественные осколочные ранения головы, туловища, рук и ног. После оказания медпомощи пострадавшего направили в областную клиническую больницу.

По словам губернатора Белгородской области, в результате сброса взрывного устройства с БПЛА ВСУ повреждены два частных домовладения и грузовой автомобиль.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 15 октября Вячеслав Гладков сообщил о ещё одной атаке украинского дрона, в результате которой пострадал водитель грузового автомобиля. Пострадавший получил тяжёлые осколочные ранения обеих ног. Его передали бригаде скорой помощи, чтобы доставить в городскую больницу №2 в Белгороде.

До этого стало известно, что украинские формирования с помощью БПЛА сбросили в Белгородском районе противопехотные мины «Лепесток». На одной из мин в районе села Красный Октябрь подорвался легковой автомобиль. К счастью, никто не пострадал.