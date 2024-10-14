Белгород, 15 октября, 2024, 01:50 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ в Белгородском районе, сообщил 15 октября глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Губернатор уточнил, что ранения получил водитель грузовика, в который ударил вражеский дрон.

«На повороте к хутору Церковный грузовой автомобиль подвергся атаке беспилотника. Пострадал водитель», — написал он в своём Telegram-канале.

Гладков отметил, что пострадавший получил тяжелые осколочные ранения обеих ног. Его передали бригаде скорой помощи, чтобы доставить в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Кроме того, по данным главы региона, ВСУ обстреляли село Красный Октябрь подверглось обстрелу. Согласно предварительным сведениям, из-за атаки в одном частном доме выбило окна, а в другом — посекло забор. Также получили повреждения восемь автомобилей.